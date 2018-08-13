Vlademir Putin teşvik paketini onayladı

Rus Devlet Başkanı Vlademir Putin, Rusya'nın doğu bölgesini kalkındırmak için teşvik paketini onayladı.

Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin doğu bölgesine nüfüs artımı için teşvik paketi açıkladı.

BÖLGEDE YAŞAYANLARA VERGİ İNDİRİMİ YAPILACAK



Rusya'nın doğusunda yeniden iş gücünü arttırmak için çalışmalar yapan Vlademir Putin bu seferde teşvik primi açıkladı. Teşvik priminde istihdam sağlanacak, bölgelerdeki yatırım gücünü arttırmak için destek, sosyal yardımlar, vergi inidirimi, çok çocuklu ailelere yardım gibi destekler yapılacak. Ayrıca bölgelerdeki yerel yönetimlere destekler arttırılarak bu yardımların ulaştırılması kolaylaştırılacak.



RUSLAR GERİ DÖNECEK



Teşvik paketini onayladıktan sonra açıklayan Putin, Ülke dışında yaşayanların geri dönmesi için yeni iş alanları açılıp, iş kurmak isteyenlere mali destek yapılacak.

Kaynak: Ajanslar