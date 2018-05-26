Vivian Dsena Kimdir - Yalancı Bahar Rishabh Kundra

Sevilen Hint oyuncu Vivian Dsena kimdir sorusu sıkça soruldu. Yalancı Bahar Rishabh Kundra ile ilgili tüm bilgileri Ajanshaber.com'dan öğrenebilirsiniz.

Kanal 7 Bir Garip Aşk, Sensiz Olmaz ve Benimsin adlı dizilerinden sonra Türk izleyicisinin karşısına Yalancı Bahar dizisiyle çıktı. Hindistan'da 2012-2014 yılları arasında Madhubala - Ek Ishq Ek Junoon adıyla yayınlanan dizi kısa sürede Türk izleyicisinin ilgisini çekmeyi başardı. Dizinin başrollerinde Vivian Dsena ve Drashti Dhami gibi Bollywood'un ünlü isimleri yer aldı. Başrol oyuncusu Vivian Dsena performansıyla izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran isimlerden oldu. Böylece Türk izleyicilerinin merak ettiği soruların başında Vivian Dsena kimdir sorusu yer aldı. Ünlü Hint oyuncu Vivian Dsena, 28 Haziran 1988 yılında Hindistan'a bağlı Ujjain şehrinde dünyaya geldi. Asıl mesleği mankenlik olan oyuncu bir süre sonra oyunculuk içinde çalışmalara başladı. 2008-2009 yıllarında Hindistan'da yayınlanan Kasamh Se adlı dizide Vicky Jai Walia adlı karakteri canlandırdı. Asıl çıkışını ise Madhubala - Ek Ishq Ek Junoon adlı dizide Yalancı Bahar Rishabh Kundra karakterini canlandırarak yaptı. Bu dizide ünlü bir Hint dizi oyuncusunu canlandırdı ve kısa sürede ilgileri üzerine çekti. Vivian Dsena ile ilgili tüm bilgileri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

VİVİAN DSENA KİMDİR

Madhubala - Ek Ishq Ek Junoon dizisinde Rishabh Kundra karakterini canlandıran Vivian Dsena 28 Haziran 1988'de dünyaya geldi. Başarılı performansıyla dikkat çeken genç manken oyuncu olmaya karar verdi. Kamera önüne ilk olarak Kasamh Se adlı dizide Vicky Jai Walia karakterini canlandırarak çıktı. Uzun bir beraberlik yaşadığı Vahbbiz Dorebjee ile 7 Ocak 2013 yılında evlendi.

VİVİAN DSENA'NIN YER ALDIĞI PROJELER

Kanal 7 ekranlarında her gün yayınlanan Yalancı Bahar'ın başrollerinden birisi olan Vivian Dsena ilk ekran deneyimini 2008 yılında Kasamh Se adlı dizide yaşadı. Aslında mankenlik yapan Vivian bir süre sonra oyunculuk ile ilgili çalışmalara başladı. Bugüne kadar birçok dizide yer alan ünlü oyuncunun asıl mesleği mühendisliktir. Bollywood'un ünlü isimlerinden birisi olan Vivian Dsena asıl çıkışını Madhubala dizisiyle sağladı.

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VİVİAN DSENA OYNADIĞI DİZİLER

2008-2009- Kasamh Se - Vicky Jai Walia karakteri

2010- Agnipareeksha Jeevan Ki - Gangaa as Shivam karakteri

2010-11-Pyaar Kii Ye Ek Kahaani - Abhay Raichand - Abhayendra Singh karakteri

2012-14- Madhubala - Ek Ishq Ek Junoon - Rishabh Kundra karakteri

2015- Jhalak Dikhhla Jaa 8

2016- Fear Factor: Khatron Ke Khiladi

2016- Shakti - Astitva Ke Ehsaas Ki - Harman Singh karakteri





Kaynak: Ajanshaber