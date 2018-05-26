Vivian Dsena Kimdir - Yalancı Bahar Rishabh Kundra
Sevilen Hint oyuncu Vivian Dsena kimdir sorusu sıkça soruldu. Yalancı Bahar Rishabh Kundra ile ilgili tüm bilgileri Ajanshaber.com'dan öğrenebilirsiniz.
Kanal 7 Bir Garip Aşk, Sensiz Olmaz ve Benimsin adlı dizilerinden sonra Türk izleyicisinin karşısına Yalancı Bahar dizisiyle çıktı. Hindistan'da 2012-2014 yılları arasında Madhubala - Ek Ishq Ek Junoon adıyla yayınlanan dizi kısa sürede Türk izleyicisinin ilgisini çekmeyi başardı. Dizinin başrollerinde Vivian Dsena ve Drashti Dhami gibi Bollywood'un ünlü isimleri yer aldı. Başrol oyuncusu Vivian Dsena performansıyla izleyicilerin ilgisini çekmeyi başaran isimlerden oldu. Böylece Türk izleyicilerinin merak ettiği soruların başında Vivian Dsena kimdir sorusu yer aldı. Ünlü Hint oyuncu Vivian Dsena, 28 Haziran 1988 yılında Hindistan'a bağlı Ujjain şehrinde dünyaya geldi. Asıl mesleği mankenlik olan oyuncu bir süre sonra oyunculuk içinde çalışmalara başladı. 2008-2009 yıllarında Hindistan'da yayınlanan Kasamh Se adlı dizide Vicky Jai Walia adlı karakteri canlandırdı. Asıl çıkışını ise Madhubala - Ek Ishq Ek Junoon adlı dizide Yalancı Bahar Rishabh Kundra karakterini canlandırarak yaptı. Bu dizide ünlü bir Hint dizi oyuncusunu canlandırdı ve kısa sürede ilgileri üzerine çekti. Vivian Dsena ile ilgili tüm bilgileri haberimizin devamında bulabilirsiniz.
VİVİAN DSENA KİMDİR
Madhubala - Ek Ishq Ek Junoon dizisinde Rishabh Kundra karakterini canlandıran Vivian Dsena 28 Haziran 1988'de dünyaya geldi. Başarılı performansıyla dikkat çeken genç manken oyuncu olmaya karar verdi. Kamera önüne ilk olarak Kasamh Se adlı dizide Vicky Jai Walia karakterini canlandırarak çıktı. Uzun bir beraberlik yaşadığı Vahbbiz Dorebjee ile 7 Ocak 2013 yılında evlendi.
VİVİAN DSENA'NIN YER ALDIĞI PROJELER
Kanal 7 ekranlarında her gün yayınlanan Yalancı Bahar'ın başrollerinden birisi olan Vivian Dsena ilk ekran deneyimini 2008 yılında Kasamh Se adlı dizide yaşadı. Aslında mankenlik yapan Vivian bir süre sonra oyunculuk ile ilgili çalışmalara başladı. Bugüne kadar birçok dizide yer alan ünlü oyuncunun asıl mesleği mühendisliktir. Bollywood'un ünlü isimlerinden birisi olan Vivian Dsena asıl çıkışını Madhubala dizisiyle sağladı.
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VİVİAN DSENA OYNADIĞI DİZİLER
2008-2009- Kasamh Se - Vicky Jai Walia karakteri
2010- Agnipareeksha Jeevan Ki - Gangaa as Shivam karakteri
2010-11-Pyaar Kii Ye Ek Kahaani - Abhay Raichand - Abhayendra Singh karakteri
2012-14- Madhubala - Ek Ishq Ek Junoon - Rishabh Kundra karakteri
2015- Jhalak Dikhhla Jaa 8
2016- Fear Factor: Khatron Ke Khiladi
2016- Shakti - Astitva Ke Ehsaas Ki - Harman Singh karakteri
Kaynak: Ajanshaber
sevgi elkatmış - Vivian türkiyeye gel lütfen hem de Bitlis merkeze gel çok iyi bir oyuncusunnnnnnnnnn....
sevgi elkatmış - Vivian türkiyeye gel lütfen hem de Bitlis merkeze gel çok iyi bir oyuncusun. Rüyamda senin sağ yanağına dokunuyordum bu hayalimi gerçekleştir. Please VIVIAN.
aşkı müdafa - ço güzel bir dizi ikisinin de hayranıyım
ayka meherremli - Yorumuzu yazın madu ve rk cok guzel
Deniz Keskin - Bence erkek güzeli bu tekkelimeyle herkadin böyle birini ister ve basarilida rk
asiye türk - Arkey ve sanayanın bir dizisi var mI
Çayan Kekostar - Ben sevmiyorum hayranda deilim sanane kardeşim benim düşüncemden
sevgi acar - siz çok tatlısınız ve çok yakışıklı sonraki oyunculuk hayatınızda başarılar sizi seviyoruzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
ÖZGE Şakş - Sizi çok seviyorum VİVİAN bütün hint flimlerinde oynasın çok güzel oynuyo karakteri gercek bir şekilde yaşatıyor eşiyle ona MUTLULUKALAR seni seviyoruz TÜRKİYE ye gel eşinle seni bekliyoruz
selda gül - Ay luv u vivian dsena!!!
ayşe tuba - seni çok seviyorum viv bayılıyorum sana her an her dakika seni sabırsızlıkla bekliyorum inan ki sabah özetini akşam yeni bölümünü beklıyorum ve izliyorum seni seviyorum ı love you viv bay
ferda özcanan - arkey seni çok seviyorum lovely
Özge Şaki - Sizi çok seviyorum VİVİAN bütün hint flimlerinde oynasın çok güzel oynuyo karakteri gercek bir şekilde yaşatıyor eeşiyle ona MUTLULUKALAR seni seviyoruz TÜRKİYE ye gel eşinle seni bekliyoruz
Isimsiz Isimsiz - Arkey çok kötüsün :-q hespooo ha ha ha
Melis Kilic - Yalanci bahar filmine bayiliyorum her bolumunu sabirsizlikla bekliyoruz butun ailece butun oyuncularina tesekurler madu arkey seni cooooooooooooooooooookyz
Hande Aksoy - onlar evlenseydi daha güzel olurdu(RK love Madubala)
Hande Aksoy - annesi ona "rişu"diyor
Umut San - Birbirlerine çok ama çok yakışıyorlar madubala § Rk
nehir baykara - Supersin Rk seni sevmeyen kiskancligindan sevmez
Dizi hayrani Risab kundura - Madubala Arkey sizi coooox seviyorum
Sennur Yakar - Bence evli bir erkeği başkasıyla yakıştırma ve ona seni seviyorum demek doğru ve dürüst bir davranış degildir bu sadece onun egosunu sisirmek olur ayrıca herkes vivianin güzelliğinden bahsediyor ona güzelliği veremden bahseden yok tabiki allah bütün güzelliklerin sahibi vivian ise bu güzelliğin emanetçisi çünkü vivian de herkes gibi fani bu yuzden kafamda hic kimseyi buyutmedim dünyanın en yakışıklı adamı peşimden koşup aşkından ölse eğer evli ise yüzüne bir kere dahi bakmam dünyayı avucuma koysa hatta atomu parçalasa ne vivian nede başka biri beni etkilemez insan allah'a ve kendine karşı saygılı olmalı unutmaayin ki şöhret sahibi kişiler de bu dünyada fani
pakize golgul - bence madubala ve arkey birbirlerine daha cok yakisiyorlar
meryem çorak - Arkey die yazılmaz o isminin kısaltması RK die yazılır cahiller
asli karatas - ben asli arkey mukemmel
eda guler - Cok guzel oynuyorsun seni severek izliyorum
ayşegül özmen - viviana seni çok seviyorum sana aşigim yaaa sen zaten gerçek hayatta süper starsın
sahra dincer - hic begenmedim cunku kotu ornek
esra yazıcı - Bence süper bir oyuncu kalbinin güzelliği de yüzüne yansımış çok yakışıklı Allah nazarlardan korusun
love you - Rk cok yakisiklisin ı love you
bbb bbb - arkey mükemmel biri💕💞
eslem yılmaz - ARKEY seni cooook seviyorum aşkım
Gamze Eren - Arkey bu flime çok yakışmış bide çoook yakışılı karizmatik ve çooook yakışıklı onu çooooooook seviyorum
aslı karbulut - cok güzel birerisedemi
helin yıldız - Arkey ve maduya hastayım keşke arkey türkiye ye gelse ne kadar güzel olurdu ama maduyle evlenmez çünkü madu evli ve arkeyde evli
berivan turgut - Seni coook seviyorum gulusun mukenmmel
Rabia Kurucay - keske arkey ile madu evlenselerdi onlar birbirlerine cok yakisiyorlar.. dizi hic bitmesin.....
Rabia Kurucay - keske arkey ile madu evlenselerdi onlar birbirlerine cok yakisiyorlar.. dizi hic bitmesin.....
rihana soydan - RK ve madhubala siz birbiriniz içi yaratılmışsınız mutlu ömörler dilerim
rihana soydan - RK ve madhubala siz birbiriniz içi yaratılmışsınız mutlu ömörler dilerim
gamze cengiz - Vivan çok yakışıklısın
mira Saraçoğlu - Çok tatlısın yaa çok çok yakisiklisin arkey
Rabia Altıntas - Keski arkey maduyla evlenseydiniz cok yikisiyosunuz ikiniz
Rabia Altintas - Keski arkey maduyla evlenseydiniz cok yikisiyosunuz ikiniz
Rabia Altintas - Keski arkey maduyla evlenseydiniz cok yikisiyosunuz ikiniz
zelis arkey - Arkey keske madubalayla evli olsaydiniz birbirinize cok yakisiyosunuz ADYAMANA gelmenizi cok istiyorum lutfen seni cok seviyorum askim ARKEY &ZELİŞ
Mahsa yousefi - Rk madhubala ikilisi muthis cooook seviyorum lutfen dizi bitmesin
Mahsa yousefi - Rk madhubala ikilisi muthis cooook seviyorum lutfen dizi bitmesin
Viyan Soranli - Seni cook seviyoruz rk iyiki varsın iyiki bu film de oynuyorsun senin en büyük hayranın viyan soranli
ggamze koku - Keşke madubala ve arkeyin arasına biri girmesin
oya kodakk - Seni seviyorum madhu
Sairalda Musayeva - RK-i cok sevdim bawarilar dilerim
yaprak kaya - karsta oturuyorum madhubalayi ve sizï cok seviyorum hiç ayrilmayin
yaprak kaya - cok güzel bir oyuncusunuz