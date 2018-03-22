VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 143.600 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 143.600 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 143.825 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 650 puan üzerinde 143.600 seviyesinde dengelendi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,97 artışla 142.950 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ile ABD ve Avrupa’da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan endeks kontratında 143.900 ve 145.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını söyleyen analistler, olası düşüşlerde ise 142.500 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA