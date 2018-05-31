Vildan Örnek kimdir? Arda Öziri ile ilgili yaptığı paylaşım yürekleri dağladı!

Vildan Örnek'in motosiklet kazasında kaybettiğimiz oyuncu Arda Öziri ile ilgili yaptığı paylaşım insanların yüreğini dağladı. Peki Vildan Örnek kimdir? Detaylar Ajanshaber.com'da.

Vildan Örnek geçen hafta pazar günü kaybettiğimiz oyuncu Arda Öziri ile ilgili yaptığı paylaşımla insanları duygulandırdı. Vildan Örnek'in yaptığı paylaşım yürekleri dağladı. Talihsiz bir motosiklet kazasında kaybettiğimiz genç oyuncu Arda Öziri Diriliş Ertuğrul gibi birçok önemli projede rol almıştı. Vildan Örnek'in paylaşımını gören insanlar Vildan Örnek kimdir sorusunu sıkça sormaya başladı.

VİLDAN ÖRNEK KİMDİR?

Vildan Örnek kimdir sorusu Instagram'da oyuncu Arda Öziri ile ilgili paylaşım yürekleri dağladı. Genç oyuncunun vefatının ardından Vildan Örnek duygu yüklü mesaj gönderdi. Vildan Örnek'in, Arda Öziri'nin vefatının üzerine gerçekleştirdiği paylaşımdaki tarih detayı yürekleri dağladı.

ARDA ÖZİRİ İLE YÜREK DAĞLAYAN PAYLAŞIM



Önemli dizi ve sinema projelerinde oyunculuk görevini üstlenen Arda Öziri, geçtiğimiz pazar günü motosiklet kazası geçirdi. Ancak yaşanan kaza sonucu apar topar hastaneye kaldırılan Arda Öziri yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybederek hayata veda etti. Sevenlerini büyük bir yasa boğan vefatıyla birlikte, gözyaşları içerisinde sonsuzluğa uğurlanmasının ardından Vildan Örnek, duygu yüklü bir paylaşım gerçekleştirdi. Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Göktuğ karakterini canlandıran Arda Öziri'nin hayatını kaybetmesi sonrasında, Vildan Örnek'in gerçekleştirdiği paylaşımdaki tarih detayı yürekleri dağladı. Arda Öziri'yle birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaşarak, tanışma yıl dönümlerinde hayata gözlerini yumduğunun açıklamasını gerçekleştirdi.

6 YIL SONRA AYNI GÜN KAYBETTİM SENİ…

Vildan Örnek, Arda Öziri ile beraber aynı karede oldukları fotoğrafı paylaşıp şu açıklamalarda bulundu:

"Eşim, dostum, arkadaşım, sırdaşım ne çok şey oldun hayatımda. Hayatıma girdiğin ilk günden beri (27.05.2012) şimdi tam 6 yıl sonra aynı gün kaybettim seni. Acımın tarifi olamaz. Sen babana kavuştun bir gün bizde sana kavuşacağız. Hayatıma kattıkların için sana binlerce kez teşekkür ederim güzel insan."

ARDA ÖZİRİ KİMDİR?

Pazar sabahına karşı hayatını kaybeden ünlü oyuncuyla ilgili sorulan soruların başında Arda Öziri kimdir sorusu geldi. 14 Eylül 1978 yılında dünyaya gelen Arda Öziri sinema ve dizi oyunculuğuna devam etmektedir. 9 Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur, Anemi Grubundada vokalistlik yapmaktadır. Aşkın Bedeli dizisinde Poyraz Haznedar karakterini canlandıran Arda Öziri aslen İzmir doğumludur. Arda Öziri, Diriliş Ertuğrul'da Emir Sadettin Köpek’in saraydaki has adamı Göktuğ karakterini canlandırıyordu.

Kaynak: AjansHaber