Vietnam'da kıyıya vuran deniz canlısı görenleri şaşkına uğrattı

Kıyaya vurmuş halde bulunan deniz canlısının şekli yerel halk tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Amatör bir kamera ile çekilen videoda deniz canlısının, ahtapot kollarına benzer birçok kolu olduğu görülüyor.

Vietnam'da kıyaya vurmuş şekilde bulunan deniz canlısı yerel halk arasında korkuya sebep oldu. Başta tam olarak tanımlanamayan yaratığın, bir bitki mi yoksa hayvan mı olduğu belirlenemedi.

‘BİR TÜR DENİZ YILDIZI'

Biyologlar, Vietnam'da bulunan deniz canlısı ile ilgili olarak Ophiuroidea(Yılan Deniz Yıldızı) diye bilinen bir türe ait olduğunu ve okyanus tabanında yaşadığını belirtti.

Çekilen video sonrasında deniz canlısı okyanusa geri bırakıldı.

Kaynak: Ajanslar