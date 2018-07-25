Vida'ya talip çıktı: Teklif dudak uçuklattı!

Beşiktaş'ın yüksek bir bonservis bedeliyle satması beklenen Domagoj Vida için Fransa'dan teklif var.

Fransız basını, Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun Domagoj Vida için Beşiktaş'a 30 milyon euro teklif yaptığını yazdı.

Ülkesi Hırvatistan ile 2018 Dünya Kupası'nda gösterdiği performansın ardından bir anda transferin en çok konuşulan ismi hâline gelen siyah-beyazlı futbolcuyla Monaco'nun ilgilendiği ortaya çıktı.

30 MİLYON EUROLUK TEKLİF VAR



Fransa'nın saygın gazetelerinden L'Equipe, Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco'nun Hırvat stoper için girişimlere başladığı öne sürüldü.

Haberde Fransız devinin Kara Kartal'ın talep ettiği 30 milyon euroluk (170 milyon TL) bonservis ücretini ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

22 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ



Beşiktaş'ın Liverpool'dan gelen 22 milyon euroluk teklifi reddettiği, ayrıca Fulham ve West Ham'ın da 29 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiği haberin detaylarında yer aldı.