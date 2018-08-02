Vicdansızlar Çorum'da engelli gence saldırdı

Çorum'da kimliği belirsiz kişiler sokakta dolaşan engelli gence saldırarak darp ettiler.

Çorum'da kimliği belirsiz kişiler tarafından gasp edilen engelli bir genç kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğrayarak darp edildi. Yüzünde morluklar oluşan gencin ailesi saldıran kişilerden şikayetçi olarak bir an önce bulunup tutuklanmalarını istedi.

OĞLUNU ARAMAYA ÇIKAN ANNE OĞLUNU DARP EDİLMİŞ HALDE BULDU

Hafta sonu Güler Kayacı akşam eve gelmeyen oğlu Alperen Kayacı’yı aramak için dışarı çıktı. Etrafa oğlunu soran anne belli bir zaman sonra PTT Merkez Şubesi’nin arkasında darp edilmiş halde buldu. Korkular içinde anne, oğlunu hemen hastaneye götürdü.

''ŞOK OLDUM''

Tedavi edildikten sonra taburcu edilen genç evine geldi. Oğlunun darp edilmesine tepki gösteren anne Güler Kayacı, oğlunun yüzde 70 engelli olduğunu söyleyen anne Güler Kayacı, "Çocuğumu tanıdıkları için esnaflara nerede olduğunu sordum. Daha sonra PTT’nin oraya gittim şok oldum. Gittiğimde çocuğun ağzı ve burnundan leş gibi kan kokusu geliyordu. Benim engelli evladıma bunu yapan yarın bütün engellilere ne yapmaz? Bunlar ortalıkta gezmesin adalet yerini bulsun. Ellerini kollarını sallayarak bu engelli çocuklara bu eziyeti vermesinler” ifadelerini kullandı.

''3 GÜNDÜR OLAYIN ŞOKUNU ÜZERİNDEN ATAMIYOR''

Oğlu Alperen Kayacı'yı darp eden kişileri görenleri emniyete haber vermelerini isteyen anne, "Ellerimi tuttular arabaya bindirdiler diyor. Üç gündür olayın şokunu üzerinden atamıyor. Alperen’i kim otomobile aldıysa, polisi arasın. Kimsenin yanına yaptığı kar kalmasın. Bütün engellilerimiz evlerinde saklı kalmasın. Onların gezmek hakkı yok mu? Benim çocuğumun kimseye zararı yok. Küfür bilmez, kimseye zarar vermez. Yol boyu gider yol boyu gelir. Alperen’i gören herkes adaletin yerini bulmasını istiyor. Çocuğum hata yaparsa arasınlar polisi arasınlar ve bize bildirsinler. Korunmasız halde çocuğu kollarından tutup vurmuşlar" dedi.