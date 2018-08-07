Vicdansızlar atı kamyonun arkasına bağlayıp sürükledi!
Hayvanlara yapılan işkencelerde bir vicdansızlık örneği de Ankara'dan geldi. Mühye köyünde bir kamyon sürücüsü aracının arkasına atı bağlayarak metrelerce sürükleyerek gideceği yere kadar o şekilde götürdü.
Türkiye’de son dönemde hayvanlara yönelik vahşet artarken kamuoyundan da tepkiler artıyor.
BÜYÜK TEPKİ TOPLADI
Ankara'da çekilen görüntülerde, kamyonun arkasına bağlanan atın sürüklendiği fark ediliyor.
Görüntüleri çekenlerin ise, "Ay yazık ya" dedikleri görülüyor.
Ankara Trafik sayfasının paylaştığı videonun, Ankara'nın Mühye Köyü'nde çekildiği belirtilirken, sosyal medyada da ata işkence yapanlara büyük tepki gösterildi.
Kaynak: Ajanslar