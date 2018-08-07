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07 Ağustos 2018 14:12 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2018 14:20

Vicdansızlar atı kamyonun arkasına bağlayıp sürükledi!

Hayvanlara yapılan işkencelerde bir vicdansızlık örneği de Ankara'dan geldi. Mühye köyünde bir kamyon sürücüsü aracının arkasına atı bağlayarak metrelerce sürükleyerek gideceği yere kadar o şekilde götürdü.

Vicdansızlar atı kamyonun arkasına bağlayıp sürükledi!

Türkiye’de son dönemde hayvanlara yönelik vahşet artarken kamuoyundan da tepkiler artıyor.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Ankara'da çekilen görüntülerde, kamyonun arkasına bağlanan atın sürüklendiği fark ediliyor.

Görüntüleri çekenlerin ise, "Ay yazık ya" dedikleri görülüyor.

Ankara Trafik sayfasının paylaştığı videonun, Ankara'nın Mühye Köyü'nde çekildiği belirtilirken, sosyal medyada da ata işkence yapanlara büyük tepki gösterildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: atankara


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