Vicdansız adam otomobilinin üzerine çıkan kediyi yumrukladı

Antalya'da gerçekleşen olayda bir kişi, arabasının üzerine çıkan kediyi yumruklayarak uzaklaştırdı.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Atilla T. sokağa park ettiği ve brandayla kapattığı otomobilin üstündeki kediyi fark edince hızla yanına geldi.

Atilla T., otomobilin yanına geldiği anda kediye yumruk atarak uzaklaştırdı.

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Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Antalya Candostları Koruma Derneği Atill T. hakkında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.

Müdürlük yetkilileri, görüntüleri izledikten sonra Atilla T. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre cezai işlem uygulayacağını bildirdi.

Kaynak: Ajanslar