VI. Zeka ve Yetenek Kongresi Ankara’da başlıyor!

Türkiye Zeka Vakfı ve ODTÜ Eğitim Fakültesi iş birliği ile gerçekleştirilecek olan “VI. Zeka ve Yetenek Kongresi” 29-30 Eylül tarihlerinde, Ankara’da, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde toplanıyor.

Türkiye Zeka Vakfı ve ODTÜ Eğitim Fakültesi iş birliği ile gerçekleştirilecek olan “VI. Zeka ve Yetenek Kongresi” 29-30 Eylül tarihlerinde, Ankara’da, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde toplanıyor.

Her yıl merakla beklenen alanının en kapsamlı ve fark yaratan kongresinde kayıtlar başladı!

Kongre zekâ ve yetenek konularında kuramsal ve deneysel çalışmalar yürüten akademisyenlerden alanda uygulama yapan eğitimcilere, zekâsını ve yeteneğini kendi çalışma alanında gösteren toplumca tanınmış kişilerden öğrencilere çeşitli ve zengin bir katılımcı profilinin düşüncelerini ve deneyimlerini içeriyor.

Zeka ve yetenek genel temasıyla önemli çalışmalar yapmış konuşmacılar, farkındalık yaratacak konularla katılımcılara seslenecek.

Merakla beklenen kongrenin bazı isimleri şu şekilde;

Açış konuşmalarını; ulusal ve uluslararası alanda zekâ oyunlarıyla tanınan Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, ODTÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgül Yılmaz Tüzün yapacak.

TV Programcısı Deniz Bayramoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilecek ilgi çekici panelde Oyuncu Mert Fırat, Sanatçı ve Eğitmen Bager Akbay ve Yönetici Jack Ojalvo deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Çalışma ve Projeleriyle Ülkede Fark Yaratmış On Öğretmen arasına seçilen Sınıf Öğretmeni Sezer Ortadağ “Minik Notalar: Minicik Elli Koskocaman Yürekli Çocuklar" başlıklı sunumuyla katılımcılara umut verecek.

Uluslararası bir vakıf tarafından organize edilen Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi’nin (The Global Teacher Prize) 2018 yılı için seçtiği En iyi 10 öğretmen arasında yer alan Sınıf Öğretmeni Nurten Akkuş "Bir Çocuk Değişir Dünya Değişir" başlıklı sunumuyla deneyimlerinden ve birçok ilde uygulamaya konulan projelerinden bahsedecek.

Psikolog ve Yazar Prof. Dr. Acar Baltaş "Zekânın Hayat Başarısındaki Rolü", başlıklı konuşmasıyla katılmcılara seslenirken; Türkiye’de ilk defa uygulamaya konulan Güvenli Okul Projesi’nin fikir sahibi Osman Öztürk “Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" konuşma başlığıyla güvenli bir okul ortamı için neler yapılması gerektiğine dair farkındalık yaratacak sunumuyla kongrede yer alacak.

ODTÜ Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu, "Türkiye'de STEM Eğitiminin Geleceği ve Eğitim Araştırmalarının Rolü”, Çizgi Film Değirmeni Proje Koordinatörü Fatih Küçük “Kelebek Görmek İstiyorsan Çiçek Dikmelisin", Dr. Burak Karabey “Çocuklar Sayıları Hisseder mi?”, İstanbul Üniversitesi Üstün Zekâlılar Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ayça Köksal Konik “Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Bir Çocuğa Sahip Olan Ebeveynlerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Akademisyen Prof. Dr. Uğur Batı “Maslow Yanılıyordu: İnsan Su İçerek Yemek Yiyerek Hayatta Kalmadı, Bunu Birlikte Kalarak Yaptı.” başlıklı konuşmalarıyla konuşmacılar arasında yer alacaklardır.

Kongre bu yıl da eğitim alanının özgün ve uygulanabilir bazı yaklaşımlarını az sayıda katılımcıya atölye olarak sunuyor!

Kongre günü panel ve uzmanların sunumlarına paralel olarak ayrı salonlarda sınırlı sayıda kontenjanla gerçekleştirilecek atölye çalışmaları da yapılacak. Atölye katılımcıları, etkileşimli bir ortamda uygulama ve öğrenme olanağına sahip olacaklar.