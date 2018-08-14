Vestel telefon fiyatları ve özellikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan'ın çağrısından sonra Vestel telefon özellikleri aratılmaya başlandı. Peki Vestel telefon fiyatları ne kadar? Vestel telefonları hakkında ayrıntılı bilgi Ajanshaber.com'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan'ın Vestel telefon çağrısı üzerine insanlar Vestel telefonları hakkında detayları merak etmeye başladı. Vestel telefon özellikleri vatandaşlar tarafından merak edildi. ABD'ye elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız açıklaması yapan Erdoğan'dan sonra Vestel hisseleri de hızla yükeldi. Peki Vestel telefon fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizin devamında.

VESTEL TELEFON FİYATLARI

Vestel telefonları için çağrı başlatılmasının ardından Vestel Google'da kullanıcılar tarafından aratılmaya başlandı. Iphone yerine Samsung ve Vestel Venüs çağrısı yapan Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Vestel telefon özellikleri merak edildi. Peki bu Vestel telefonlarının teknik özellikleri ve fiyatı nedir?

VESTEL TELEFON MODELLERİ

VESTEL VENÜS E3



Vestel Venüs e3 Siyah - HD ekrana sahip IPS ekran teknolojisi sunan Vestel Venus e2 telefon 4 çekirdek işlemciye sahip. Vestel Venus E3 telefon fiyatı 899 TL olarak belirlenmiş durumda.

VESTEL VENUS Z20

Incell ekrana sahip Venus z20 modeli 16 MP arka ve 5 MP ön olmak üzere iki adet kamreraya sahip. Vestel Z20 telefon modeli Vestel firmasında 2,499 TL fiyata satılmakta.

VESTEK VENUS V3 5580



Vestel Venus'un modeli en çok tercih edilen fiyat ve performans açısından çok başarılı bir ürün. 1,3 işlemci hızına sahip telefon modeli 899 TL fiyata satılamakta.

Kaynak: Ajanslar