Vestel Avrupa'da, tek Türk firması olmanın haklı gururunu yaşadı!

Avrupa’nın rağbet gören ve en büyük organizasyonlarından olan Avrupa Patent Ofisi’ne, 2017 yılında birçok şirket patent başvurusunda bulundu. Ancak aralarında öyle bir şirket vardı ki, ilk 50’ye girerek bizleri gururlandırdı.

Avrupa’nın rağbet gören ve en büyük organizasyonlarından olan Avrupa Patent Ofisi’ne, 2017 yılında birçok şirket patent başvurusunda bulundu. Ancak aralarında öyle bir şirket vardı ki, ilk 50’ye girerek bizleri gururlandırdı.



Avrupa’nın hatırı sayılır organizasyonlarından olan Avrupa Patent Ofisi, 2017 yılında en çok patent başvuru yapanların bir listesini yayınladı. Bu noktada Vestel Elektronik, yıl içerisinde 408 patent başvurusu yaparak sıralamada ilk 50’ye girdi. Birçok dünya devini bu konuda geride bırakan başarılı şirket, ilk 100 firma arasındaki tek Türk şirket olmasıyla da bizleri gururlandırdı.

Vestel’in sahip olduğu bu başarı sayesinde, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 38 üye devlet ve 6 ülkede şirketin adı duyulmuş olacak. Dünya çapında gösterdiği azim ve istikrar ile adı konuşulacak olan Vestel’in İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan’da, bütçelerinin önemli bir kısmını Ar-Ge çalışmaları için ayırdıklarını ve hedeflerinin Türkiye’yi önemli teknolojilerle tanıştırmak olduğunu ifade etti.

408 başvuru ile sıralamadaki tek Türk şirket olmanın haklı gururunu yaşayan Vestel Elektronik, dünya devlerinin arasından sıyrılmalarında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarını da kutladı

Kaynak: Ajanslar