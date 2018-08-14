Vestel hisseleri Erdoğan'ın sözleriyle uçuşa geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye elektronik boykot uygulanacağını ve iPhone yerine Vestel Venüs telefonun kullanılmasını söylemesinin ardından Vestel'in hisseleri hızla yükselişe geçti.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’ye yönelik açık bir ekonomik saldırı var. Bodoslama şekilde üzerimize geliyorlar. Yapabileceğimiz iki şey var. Bunlardan biri ekonomik, diğeri siyasi tavırdır" dedi.

''BİZ KENDİMİZE YETECEĞİZ''

Erdoğan, "Buradan iş dünyamıza sesleniyorum. En güzel cevap işimize 4 elle sarılmak olacaktır. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz. ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhonu varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var. Ne yaptığımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz. Biz insansız hava araçlarını istediğimizde 'Kongre izin vermiyor' diyorlardı. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Bunları üretiyoruz. Sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

HIZLA YÜKSELDİ

Erdoğan'ın konuşmasıyla birlikte sert yükselen Vestel Elektronik hisse senetlerinde günlük yükseliş yüzde 7'yi aştı.

Kaynak: Ajanslar