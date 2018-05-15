Vergi, prim borcu ve trafik cezası olana af gelecek mi?

Vergi, prim borcu ve trafik cezası olana af gelecek mi sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vergi, prim borcu ve trafik cezası olana af gelecek mi sorusunun cevabı Ajanshaber.com'da.

Vergi, prim borcu ve trafik cezası olana af gelecek mi sorusuna yanıt Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Binali Yıldırım vergi borçları silinecek mi sorusuna yanıt verdi. Yıldırım'ın açıklamaları müjde olarak nitelendirildi. Başbakan Yıldırım, vergi ve prim alacaklarının yeniden yapılandırılacağını duyurdu. 30 Nisan'da Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı af paketi herkesi sevindirdi. Bakanlar Kurulu'nda görüşülen karar SGK borçları dahil birço kapsamlı yapılandırma imkanı da sunuyor. Detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

VERGİ, PRİM BORCU VE TRAFİK CEZASI OLANA AF GELECEK Mİ?

30 Nisan'da Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, vergi, prim borcu ve trafik cezası olana af gelecek mi sorusuna netlik getirdi. Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı af paketi af paketi 7’den 70’e birçok kesimi sevindirdi. Meclis’te görüşülen paket bugüne kadar SGK borçlarına en kapsamlı yapılandırma imkanı tanıyor. Tasarı ile 31 Mart 2018’den önceki tüm borçlar yeniden yapılandırılacak. Bazı borçlar ise tamamen silinecek. Bu aftan yararlanacaklar gecikme zammı ve faizinden kurtulacak.

VERGİ BORCU SİLİNECEK Mİ?

Birinci madde, esnaflarımızı, sanayicilerimizi, çalışanlarımızı yakından ilgilendiren yeniden yapılandırma. Bununla ilgili neyi kast ediyoruz? Maliye ile işi olan vatandaşımız, gümrükte sorunu olan vatandaşımız, işçi çalışıyor, sigortayla ilgili borcu var, sorunu olan vatandaşımız, il özel idareleri, belediyeler yani kamu kuruluşlarının tamamıyla ilgili konular… Vergi ve prim alacakları yeniden yapılandırılacak.

TÜM CEZALARA DÜZENLEME GELİYOR

İki, trafik cezaları yeniden, kara yolu taşıma kanununa göre kesilen cezalar. Seçimlerle ilgili geçmiş seçimlerde bir şekilde ceza tahakkuk etmiş ama tahsilatı yapılmamış. Askerlikle ilgili, nüfusla ilgili, RTÜK cezaları, köprü otoyol kaçak geçişleri vesaire, kısaca vatandaşın devletle, devlet kurumlarıyla arasında olan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor. Vatandaşla el sıkışılıyor. Nasıl? Bunu yaparken tabi belirli kuralları var, şartları var. Mesela belediyenin il özel idarelerinin atık su alacakları da buna dahil olacak.

TEMMUZ SONUNA KADAR YAPILABİLECEK

Yasanın kısa sürede yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasa çıktıktan sonra Temmuz sonuna kadar başvurmak gerekecek. Başvuru süresinin uzatılması da gündeme gelebilir. Ancak işi şansa bırakmamakta fayda var. Başvurular borcun olduğu ilgili kuruma yapılacak. Yani vergi borçları için vergi dairelerine, prim borçları için SGK müdürlüklerine gidilecek. Peşin ödemede Büyük kazanç Yeni af paketi öncekilerden çok daha farklı ve avantajlı. Borcunu peşin kapatanlar, ceza ve faiz silindikten sonra enflasyona göre hesaplanacak anapara dışındaki farkın yüzde 90’ından kurtulacak. Bir başka deyişle, borcun anaparasını ödeyen devletle barışmış sayılacak. Borcun tamamını ilk 2 taksit süresinde ödeyeneler ise farkın yüzde 50’sinden kurtulacak.

Kaynak: AjansHaber