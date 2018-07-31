Vergi dairelerinde son gün yoğunluğu yaşanıyor!

Saatler öncesinden vergi dairesi binasına gelip sıra numarası alan yüzlerce vatandaş, sıranın kendisine gelmesini beklemeye başladı.

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak isteyen borçlu vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren vergi dairelerine akın etti.

Saatler öncesinden vergi dairesi binasına gelip sıra numarası alan yüzlerce vatandaş, sıranın kendisine gelmesini beklemeye başladı.

VATANDAŞLAR YAPILANDIRMADAN MEMNUN



Bu nedenle vergi dairelerinin önünde yoğunluk oluştu. Bazı vatandaşlar söz konusu yapılandırma kanunundan dolayı memnuniyetini ifade etti.

7143 sayılı Kanuna ilişkin başvuruların alınması, diğer taksit ödemeleri sırasında vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla bugün saat 23.59'a kadar tüm vergi daireleri açık olacak.

Kaynak: AA