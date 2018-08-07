Venezuela'da saldırı protesto edildi

Cumartesi günü dronelu saldırıya maruz kalan Maduro'yu destekleyenler protesto gösterisi düzenledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya cumartesi günü törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü drone ile saldırı düzenlenmiş ve Maduro saldırıyı yara almadan atlatmıştı.





SALDIRI PROTESTO EDİLDİ



Bu saldırıyı protesto etmek isteyen binlerce kişi, protesto gösterileri düzenledi. Maduro başkanlığındaki Komünist Partinin rengi olan kırmızı giyen binlerce Venezuelalı, başkent Caracas'a yürüdü.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU



Binlerce kişi ellerinde Maduro'nun fotoğrafı ve bayraklarla renkli görüntüler oluşturdu.







"KİMSEYE ACIMA OLMAYACAK"



Bu arada Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, saldırıya ilişkin 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bu kişilerin, Venezuela yasalarının öngördüğü cezayı alacağını vurgulayan Arreaza, "Kimseye acıma olmayacak."dedi.



Arreaza, suikast girişiminin arkasında "Kolombiya oligarşisi" ve "Kuzey Amerika emperyalizmi" olduğunu iddia etti. Kendilerine "Tişört Giyen Askerler" adını veren bir grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Kaynak: Ajanslar