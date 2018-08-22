Venezuela'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Venezuela'nın kuzeydoğu sahillerini etkileyen 7.3 şiddetinde deprem meydana geldi ve bu deprem 1 dakika boyunca devam etti.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumundan yapılan açıklamada, Venezuela'nın kuzeydoğu sahilini vuran ve başkent Caracas'tan da hissedilen depremin 7.3 şiddetinde olduğu belirtildi.

YERİN 123 KİLOMETRE ALTINDA MEYDANA GELDİ



Venezuela İçişleri Bakanı Néstor Luis Reverol, ilk belirlemelere göre depremde can kaybı olmadığını, ancak yaralıların ve maddi hasarın meydana geldiğini bildirdi.

USGS, depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Yaguaraparo kentinin 20 kilometre kuzeybatısı olduğunu ve yerin yaklaşık 123 kilometre altında meydana geldiğini kaydetti.

1 DAKİKA BOYUNCA DEVAM ETTİ



Caracas'ta yaşayan ve Amerikan medyasına açıklama yapan bazı kişiler, depremin yaklaşık 1 dakika boyunca sürdüğünü ve binaların 7. katında dahi hissedildiğini anlattı.

CAN KAYBI YOK

Olayla ilgili yerel medyaya açıklama yapan Venezuela İçişleri Bakanı Néstor Luis Reverol, ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığını, ancak yaralıların ve maddi hasarın meydana geldiğini belirtti. Bakan Reverol, depremle ilgili güncel bilgi vereceklerini, bu süreçte vatandaşlardan sakin olmalarını istedi.

Kaynak: Ajanslar