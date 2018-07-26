Venezuela parasından beş sıfır atacak

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin para birimi bolivardan üç sıfır yerine beş sıfır atma kararı alındı.

Venezuela'da yıllık enflasyon Haziran'da yüzde 46 bine çıktı. Bunun üzerine Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafındna yapılan açıklamaya göre, ülkenin para birimi bolivardan üç sıfır yerine beş sıfır atma kararı alındı.

ENFLASYON HAMLESİ

Uluslararası Para Fonu (IMF), enflasyonun bu yıl yedi haneli rakamlara çıkacağını öngördü. Paradan sıfır atılmasının enflasyonun "yüzde bir milyona" çıkmasını engellemesi bekleniyor.

DÜZENLEME 20 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Maduro yaptığı açıklamada, "Parasal yeniden düzenleme 20 Ağustos'ta başlayacak." dedi.

Kaynak: Ajanslar