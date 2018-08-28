Venezuela hükümeti göçmenlere ülkeye uçakla ücretsiz dönüş teklif etti

Peru'da bulunan 100 Venezuelalı göçmene, Venezuela hükümeti ülkeye uçakla ücretsiz dönüşlerini teklif etti. Göçmenler hükümetten gelen ücretsiz dönüş teklifini kabul etti.

Ülkelerinde yaşanan ekonomik krizden kaçan 100 göçmene yönelik, Venezuela Devlet Başkanı Nicolad Maduro tarafından bir proje ortaya konuldu. Maduro'nun ön ayak olduğu bu proje, genç iş gücünü ülkeye kazandırmak amacı güdüyor. Yüzlerce göçmen havayolu şirketi Conviasa ile başkent Caracas'a ödeme yapmadan dönüyor.

Peru hükümeti, son zamanlarda, ülkeye giriş şartlarını zorlaştırarak sınıra ulaşan tüm Venezuelalılardan pasaport göstermesini istemeye başladı. Peru'da, çoğu bu yıl içinde göçen 400 binden fazla Venezuelalı bulunuyor.

Kolombiya, Ekvador, Peru ve Brezilya'dan göçmenlik bürosu yetkililerinin, bu hafta Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bir araya gelerek Venezuelalı göçmenler konusunu ele alması bekleniyor.

4 MİLYON KİŞİ ÜLKESİNİ TERK ETTİ

Çok sayıda Venezuelalı, ülkelerindeki ekonomik kriz, gıda kıtlığı ve nakit para sıkıntısı nedeniyle komşu ülkelere akın ediyor.

Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre, Venezuela'da hızla artan enflasyon, gıda ve ilaç eksikliği yüzünden her geçen gün daha fazla kişi ülkesini terk ediyor.

Bu durum, bütün Latin Amerika'yı alarm durumuna geçiren toplu göçlere sebep oluyor. Son yıllarda yaklaşık 4 milyon Venezuelalının ülkesini terk ettiği ifade ediliyor.

Kaynak: Ajanslar