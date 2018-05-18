Venezuela Devlet Başkanı Maduro Diriliş Ertuğrul'un büyük hayranı çıktı: Twitter sallandı!

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Diriliş Ertuğrul dizisinin büyük hayranı çıktı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Diriliş Ertuğrul hayranı çıktı. Maduro üzerinde "IYI" yazılı olan sancak ve yüzüğü ile verdiği poz sosyal medyayı salladı. Fotoğraflar milyonların hayranlıkla takip ettiği dizinin yönetmeni Mehmet Bozdağ tarafından Twitter'dan paylaşıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir de açıklama yapan Bozdağ, "Diriliş Ertuğrul'u hayranlıkla takip eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bizlere selam göndermiş. Sayın Maduro'ya bu nezaketi için teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: ajanslar