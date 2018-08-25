Venedik Kanallarının Hikayesi Ve Kanal Turları

Venedik, en önemli turistik noktası Grand Canal olan harika, romantik ve pitoresk bir şehirdir.

Lagün'ün yanında başlayan, sularıyla tüm şehri saran, La Giudecca ve San Marco gibi diğer kanallar ile bir araya gelen Grand Canal'a Büyük Kanal da denilmektedir. Kanalın şekli S harfine benzemektedir. Kanal yaklaşık 3.8 kilometre uzunluğunda, 70 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğindedir.

Büyük Kanal'ın her iki tarafında güzel evler, yapılar ve birçok saray bulunmaktadır. Ayrıca yol üstünde köprüler de bulunur. Bu köprüler: Rialto, Scalzi, Anayasa köprüsü ve Akademi köprüsü. Her birinin kendine ait özel bir hikayesi vardır. Örneğin, Scalzi Köprüsü'nün başka bir ismi de Yalınayak Köprüsü'dür. Bu isminin iki nedeni var: birincisine göre, eski zamanlarda yakınlarda yaşayan fakirler genellikle köprüden geçerlerdi. Ayakkabı için paraları olmadığından bu insanlar yalınayak yürürdüler. Diğerine göre köprü, yalınayak keşişlerin yaşadığı kilisenin onuruyla adlandırılmıştır. Tüm binalar kazıklar üzerine inşa edilmiştir ve iki çıkışa sahiptir: biri suya diğeri toprağa.

Kanallarda ulaşım araçları gondollar, nehir tramvayları ve hatta taksilerdir. Turistler arasında en popüler olanları gondollardır ve bunlar hilal şeklindeki teknelerdir. Eskiden farklı boyutlara sahip oldukları gibi Venedikli zenginlerin emriyle, parlak renklere boyanmaktaydılar. Fakat 1630'da gondolların sadece siyah bir yas mürekkebi renginde boyanmasına karar verilmiştir. Bu nedenle şu anda bütün gondolların rengi birbirine benzerdir. Zamanımızda sadece dekorasyonda farklılık göstermektedirler. Gondollarda yolculara ek olarak tekneyi kontrol eden gondolcular da yer almaktadır.

Venedik’e düzenlenen turlar ile gidilebilir. İtalya turları ile diğer şehirlerle görülebileceği gibi sadece Venedik’e düzenlenen turla şehrin her ayrıntısı görülebilir. Bunun için en iyi fiyatların yer aldığı https://www.prontotour.com/Italya-Turlari sitesini önermekteyiz.

VENEDİK KANALLARI VE KÖPRÜLERİ

Venedik'i diğer şehirlerden ayıran; ilginç tarihi, sarayları, kanalları ve köprüleridir. Venedik adalar, kanallar ve köprüler şehridir. Şehir sadece her yönden suyla çevrili olmakla kalmaz, kanallar Venedik'te diğer şehirlerdeki sokaklarla aynı rolü üstlenir. Venedik'teki toplu taşıma türleri su otobüsleri ve su taksileridir. Venedik gondolları turistleri şehrin kanallarından geçirmektedir. Venedik şehri 118 adaya yerleşmiştir, Bu adaları 117 kanal ayırmakta ve 354 köprü birleştirmektedir (Bazı kaynaklara göre Venedik'te 400'den fazla köprü bulunmaktadır). Çoğu kanal, kelimenin tam anlamıyla kanal değildir. Çoğu zaman bunlar adalar arasındaki boğazlardır.

KANALLAR

Şehrin ana ulaşım yolları Grand Canal ve Giudecca Kanalı'dır. Her iki kanal San Marco meydanının (Saint Mark Basin) yakınında başlayıp Venedik tren istasyonunun yakınında bitmektedir (Stazione di Venezia Santa Lucia). Büyük Kanal (Büyük Kanal) şekil olarak "S" harfini andırır ve şehri iki kısma ayırır. Büyük Kanal'ın kıyısı, Venedik'teki en büyük saray sayısına sahiptir. Tüm turistlerin Büyük Kanal'ı geçmesi tavsiye edilir. Caned della Giudecca en geniş kanal ve önemli bir ulaşım rotasıdır. Kanal, Giudecca adasını şehrin ana kısmından ayırır. Kanalda, Giudecca'dan büyük yolcu gemileri için bir deniz yolu geçmektedir. Kanalın uzunluğu yaklaşık 3 kilometre, genişliği 150-200 metredir.