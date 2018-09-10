Velilere müjde: İBB okul servisi sorgulama sistemini hizmete soktu!

İBB, bu yıl ilk defa devreye aldığı hizmetle servis araçlarını, servis şoförlerini ve servis ücretlerini internetten sorgulama imkanı sunuyor.

Bu yıl İstanbul'da 2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılında 2.714.030 öğrenci 151.604 öğretmen ders başı yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İSPARK A.Ş., Şehir Hatları A.Ş. , İDO A.Ş., İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Umum Servis Araçları Odası’nın katılımıyla AKOM'da toplantıda uygulanacak eylem planı hazırlandı.

KAYITLI ŞOFÖR SORGUSU



İstanbul Büyük Büyükşehir Belediyesi tarafından yıl ilk defa hayata geçirilen yeni bir uygulama ile veliler, https://tuhim.ibb.gov.tr/ adresinden servis sorgulaması yaparak servisler hakkında tüm bilgileri ve servis ulaşım ücretlerini öğrenebilecek. Siteye giren veli karşısına çıkan “KAYITLI ŞOFÖR SORGULAMA’’ ile şoför bilgilerine ulaşarak şoförün sistemde kayıtlı olup olmadığını öğrenebilecek. Şoför sisteme kayıtlı ise; “Servis Taşımacılığında Şoförlük Yapmaya Uygundur” ibaresi ekranda görünecek.

KAYITLI SERVİS ARACI SORGULAMA



Servis hizmeti alınan aracın hangi şahıs veya firma adına kayıtlı olduğunu ve servis yapmaya uygun olup olmadığını öğrenilecek. Araç sisteme kayıtlı ise; firma/taşımacı ismi ile birlikte “Servis Taşımacılığı Yapmaya Uygundur” ibaresi ekranda görünecek.

OKUL SERVİS ÜCRETİ HESAPLAMA

Okul türü seçildikten sonra başlangıç ve bitiş noktaları harita üzerinden işaretlenerek UKOME tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden okul servis ücretleri hesaplanabilecek. Ücret hesaplaması yapılırken okul türü olarak “okul öncesi, ilkokul ve ortaokul” seçilmesi durumunda sistem tarafından, ücrete otomatik olarak %35 rehber personel ücreti de ilave edilerek veliler bilgilendirilecek.

Kaynak: Ajanslar