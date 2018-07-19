Veliefendi Hipodromu'nda büyük bir yangın çıktı!

Zeytinburnu Veliefendi Hipodromu'nda büyük yangın çıktı. Dumanlar İstanbul'un çok uzak noktalardan görülebiliyor.

Hipodrom yakınındaki metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangınçıktı. Çatının tamamına yayılan yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yoğun duman, İstanbul'un birçok noktasında görülebiliyor.

BİRÇOK YERDEN GÖRÜLÜYOR

Zeytinburnu Veliefendi Hipodromu'nda çıkan yangın birçok yerden görüntülenebildi.

Ayrıntılar Geliyor..

Kaynak: Ajanslar