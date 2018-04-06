Veliaht prens Selman'dan Google çıkarması!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'deki ziyareti kapsamında Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentindeki Silikon Vadisi bölgesinde yer alan Google şirketini ziyaret etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'deki ziyareti kapsamında Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentindeki Silikon Vadisi bölgesinde yer alan Google şirketini ziyaret etti. Selman'ı, Google kurucularından Sergey Brin karşıladı.

Geçtiğimiz günlerde ABD'ye giden bin Selman, başkent Washington'un Seattle kentindeki Boeing şirketini de ziyaret etmiş ve ABD basınına önemli röportajlar vermişti. Geçtiğimiz gün ise Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentindeki makamında Magic Leap şirketi yetkilileriyle bir araya geldi.

İngiltere ziyaretinde İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesinde geleneksel kıyafetleriyle görüntülenen Selman, ABD'de bu kuralın dışına çıkarak dünyaca ünlü bir kahvecide takım elbisesiyle modern kıyafetler içinde görülmüştü.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yaklaşık iki haftadır devam eden ABD ziyaretinin ilk gününde 20 Mart'ta Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelmişti.

Selman'ın bu ziyareti, Trump'ın Suriye'nin yeniden inşa süreci için Suudi Arabistan'dan 4 milyar dolarlık katkı talep ettiği ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile önceki gün yaptığı telefon görüşmesinde Suudi kralın bu talebe "evet" yanıtı verdiği iddialarını güçlendirirken, konuyla ilgili ABD ve Suudi makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Ajanslar