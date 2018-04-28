Vefa Küçük yeniden Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı oldu

Vefa Küçük, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Seçimli Olağan Toplantısı'nda aldığı oy sayısıyla yeniden Divan Kurulu Başkanı oldu

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Seçimli Olağan Toplantısı'nda Vefa Küçük , 283 oy alarak yeniden başkan seçildi.

Sarı-lacivertli kulüpte Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına mevcut Başkan Vefa Küçük ile Ufuk Aydın aday oldu. Vefa Küçük kullanılan 296 oyun 283'ünü alarak yeniden Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına seçilirken, diğer aday Ufuk Aydın 13 oy aldı.

Vefa Küçük yaptığı açıklamada, ''Değerli arkadaşlarım mutluyum, 3 sene daha hizmet edeceğim. Beni yeniden bu göreve seçtiğiniz için teşekkür ediyorum. Önemli olan Fenerbahçe'nin kazanmasıydı. Öteki arkadaş da seçilseydi değerli hizmetler verirdi. Demokratik bir yarış yaptık. Hepinizden Allah razı olsun, kazanan Vefa Küçük değil, Fenerbahçe kazanmıştır'' dedi.

Spor 28 Nisan 2018 13:00 Fenerbahçe'den tarihi kare geldi!Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Başkan Aziz Yıldırım ve Başkan adayı Ali Koç aynı anda kürsüye çıktı.

Kaynak: ajanslar