Vatan Partisi Başkanı Perinçek 'ikna odalarını' savundu

Vatan Partisi lideri, Mısır'da kanlı bir darbeyle devrilen seçilmiş Mursi liderliğindeki Müslüman Kardeşler'in ABD ve İsrail yanlısı olduğunu iddia ederken, 28 Şubat'taki ikna odalarını savundu.

Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı progamında konuklardan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yaptığı çıkışlarla stüdyodakileri şaşırttı.

"MÜSLÜMAN KARDEŞLER ABD-İSRAİL YANLISI"



Perinçek, Mısır'da seçimle yönetime gelen, ancak kanlı bir askeri darbe sonrası indirilen ve liderleri Muhammed Mursi dahil birçok üyesi tutuklanan Müslüman Kardeşlerhareketinin Amerikan ve İsrail yanlısı olduğunu iddia etti.

Ancak Perinçek, darbenin ardından başa geçen general Abdülfettah Es-Sisi'nin ABD yönetimi ve İsrail ile ne kadar yakın ilişkiler kurduğunu gözardı etti.

"İKNA ODALARI İYİ BİR ŞEYDİ"



Perinçek ayrıca, 28 Şubat döneminde icat edilen 'ikna odalarının' iyi bir şey olduğunu savunarak sunucu Didem Arslan Yılmaz dahil stüdyodakileri bir kez daha şaşırttı.





Kaynak: Ajanslar