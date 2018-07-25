Vatan Caddesi'nde araçlar mahsur kaldı
İstanbul'da günlerdir süren şiddetli ve gök gürültülü sağanak yağışın bugün de etkisini sürdürmesiyle metro ve tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Ayrıca Vatan Caddesi'nde mahsur kalan araçlara müdahale ediliyor.
İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli yağış hayatı felç etti. İstanbul'un merkezi birçok noktasında kuvvetli sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken özellikle Vatan Caddesi'nde trafik durmuş durumda.
ARAÇLAR KURTARILMAYI BEKLİYOR
Vatan Caddesi, Edirnekapı yönünde biriken sular nedeniyle araçlar ilerleyemiyor. Su birikintisine giren araçlar da çekiciler tarafından kurtarılmayı bekliyor.
METRO SEFERLERİ DURDU
İstanbul'da Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattında, saat 15.44 itibariyle Bayrampaşa - Yenikapı durakları arası seferler yoğun yağış sebebiyle durdu. Metro seferlerinin aksaması sonrası istasyon girişinde yoğun yolcu kuyrukları oluştu.
Kaynak: Ajanslar