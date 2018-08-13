Van'da yolcu otobüsünde 2 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Van'da yolcu otobüsünde yapılan arama sonucu iki kişinin üzerinde uyuşturucu maddeleri bulundu.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda 2 yolcunun üzerinde 63 gram metamfetamin, 5 gram toz esrar ve 5 adet extacy hap ele geçirildi.

OTOBÜSTE ARAMA YAPILDI



Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Balaban Jandarma Asayiş Kontrol Noktasında devam eden yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, bir yolcunun yapılan üst aramasında 63 gram metamfetamin ele geçirildi.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER



Devam eden yol emniyet kontrol faaliyetinde başka bir otobüste seyahat eden bir yolcunun üzerinde ise 5 gram toz esrar ve 5 adet extacy hap ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Ajanslar