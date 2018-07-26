Van'da teröristlerin tuzakladığı EYP infilak etti

Van'ın Çaldıran ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP infilak etti. Bu olay sonucunda can kaybı ya da yaralanma olmazken, zırhlı araçta maddi hasar oluştu.

Van'ın Çaldıran ilçesi Termal Kayak Tesisleri yolu üzerinde dün saat 23.30 sıralarında emniyete ait zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti.

TERÖRİSTLERİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Olay, Çaldıran ilçesi Termal Kayak tesisleri yolu üzerinde dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Emniyete ait zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, can kaybı ve yaralanma olmazken, zırhlı araçta maddi hasar meydana geldi. Patlamanın ardından teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Ajanslar