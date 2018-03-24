Van'da Terör Operasyonu

Van'ın Çaldıran ilçesinde terör örgütü PKK/KCK adına silah sattıkları iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde terör örgütü PKK/KCK adına silah sattıkları iddia edilen iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda iki AK-47 piyade tüfeği, buna ait 6 şarjör ve 166 fişek, 3 tabanca, 3 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 5 tabanca şarjörü, kurusıkı tabanca şarjörü, 8 tabanca fişeği, 4 tabanca kabzası, 9 boş kovan ve hücum yeleği ele geçirildi.

Kaynak: AA