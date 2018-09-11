Van'da PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Terörle mücadele konusunda atılan sağlam adımlar devam ediyor. Van'da PKK'ya ait mühimmatlar yürütülen operasyonlarda ele geçirildi.

Van merkez Edremit ilçesinde bulunan bir konteynerde 3 adet roketatar başlığı, 3 adet roketatar sevk fişeği, 7 adet el bombası, 285 adet fişek ve çeşitli mühimmat ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “10 Eylül 2018 günü bir ihbarı değerlendiren Terörle Mücadele, Özel Harekât, Olay Yeri İnceleme, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlükleri görevlileri, Edremit ilçesi Süphan Mahallesi Halilbey 1.Sokak üzerinde bulunan bir konteynırın çevresi ve altında arama yapıldı. Yapılan aramada 3 adet roketatar başlığı, 3 adet roketatar sevk fişeği, 7 adet el bombası, 1 adet şarjör, 1 adet şahin gözü, 285 adet fişek ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatla ilgili soruşturma devam etmektedir. PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde, gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” denildi.

Kaynak: Ajanslar