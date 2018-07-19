Van'da kaybolan İbrahim'den acı haber geldi

Van’ın Muradiye ilçesinde, dereye giren ve o günden sonra kendisinden haber alınamayan İbrahim'in, AFAD ve su altı dalgıç ekiplerinin arama-kurtarma çalışması sonucunda cansız bedenine ulaşıldı.

Muradiye ilçesi Bendimahi Çayı üzerindeki Balık Bendi yakınında bulunan Keşişboğan Göleti’nde saat 15.00 sıralarında dereye giren İbrahim Tekbaş'dan uzun süre haber alamayan ailesi AFAD, polis ve jandarma ekiplerine haber verdi.

ÇALIŞMALARA VATANDAŞ DESTEĞİ

Tekbaş'ın bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Van'dan gelen AFAD ve su altı dalgıçlarının katıldığı çalışmalara vatandaşlar da destek verdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI



Gölette yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalarında, Tekbaş’ın cansız bedenine ulaşıldı. Oğlunun cansız bedenini gören acılı baba Abdurrahman Takbaş’ı, İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Murat Sönmez teselli etti.

Ceset torbasına konulan oğluna son bir kez bakan baba gözyaşlarına boğuldu. İbrahim Tekbaş’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muradiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Ajanslar