Van'da gölette kaybolmuştu: Cesedi bulundu!

Keşişboğan Göleti’nde dereye serinlemek için giren 12 yaşlarında İbrahim Tekbaş isimli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Muradiye Bendimahi Çayı üzerindeki Balık Bendi yakınında bulunan Keşişboğan Göleti’nde dereye serinlemek için giren 12 yaşlarında İbrahim Tekbaş isimli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

BABA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Acılı baba Abdurrahman Takbaş’ı Emniyet Müdürü Muzaffer Murat Sönmez teselli etti. Ceset torbasına bırakılan oğluna son bir kez bakan baba gözyaşlarına boğuldu. İbrahim Tekbaş’ın cansız bedeni kaybolduğu dereden çıkarılarak ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Ajanslar