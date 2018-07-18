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18 Temmuz 2018 21:09 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2018 21:12

Van'da gölette kaybolmuştu: Cesedi bulundu!

Keşişboğan Göleti’nde dereye serinlemek için giren 12 yaşlarında İbrahim Tekbaş isimli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Van'da gölette kaybolmuştu: Cesedi bulundu!

Muradiye Bendimahi Çayı üzerindeki Balık Bendi yakınında bulunan Keşişboğan Göleti’nde dereye serinlemek için giren 12 yaşlarında İbrahim Tekbaş isimli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

BABA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Acılı baba Abdurrahman Takbaş’ı Emniyet Müdürü Muzaffer Murat Sönmez teselli etti. Ceset torbasına bırakılan oğluna son bir kez bakan baba gözyaşlarına boğuldu. İbrahim Tekbaş’ın cansız bedeni kaybolduğu dereden çıkarılarak ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Van


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