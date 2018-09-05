Van’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

Van’da düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 30 adrese düzenlenen baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 5 ayrı ara yakalamada toplam 167 kilo 524 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştı.





30 ADRESE BASKIN YAPILDI





5 ayrı ara yakalamada “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” olaylarına iştirak ettikleri tespit edilen 26 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 4 Eylül 2018 günü Van merkezinde 13, Başkale ilçesinde 14, İstanbul’da 2 ve Bursa’da 1 olmak üzere 3 ilde 30 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA





Operasyonda 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İkamet ve üst armalarında; 1 adet kalaşnikof marka silah, 2 adet tabanca, 6 adet şarjör, 113 adet fişek, 16 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Firari şüpheli şahısların yakalama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Ajanslar