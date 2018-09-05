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05 Eylül 2018 11:10 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2018 11:11

Van’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

Van’da düzenlenen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 30 adrese düzenlenen baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Van’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 5 ayrı ara yakalamada toplam 167 kilo 524 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştı.

30 adrese uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

30 ADRESE BASKIN YAPILDI

5 ayrı ara yakalamada “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” olaylarına iştirak ettikleri tespit edilen 26 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 4 Eylül 2018 günü Van merkezinde 13, Başkale ilçesinde 14, İstanbul’da 2 ve Bursa’da 1 olmak üzere 3 ilde 30 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

30 adrese uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyonda 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İkamet ve üst armalarında; 1 adet kalaşnikof marka silah, 2 adet tabanca, 6 adet şarjör, 113 adet fişek, 16 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Firari şüpheli şahısların yakalama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: UyuşturucuOperasyonVan


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