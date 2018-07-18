Van'da çatışmada yaralanan polis şehit oldu

Geçtiğimiz hafta Van'ın İpekyolu ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan polis memuru şehit oldu.

Van'ın İpekyolu ilçesi Yalım Erez Mahallesi'nde polis ekiplerinin "teslim ol" çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıkmıştı. Çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilirken, bir polis memuru da ağır yaralanmıştı.

ŞEHİT OLDU

Ağrı yaralanan Özel Harekat Polisi Ahmet Altun (Kahramanmaraş) tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü.

Şehit polis memurunun bugün memleketine uğurlanması bekleniyor.

Kaynak: Ajanslar