Van'da bir taksideki yolcunun üzerinden 52 gram eroin çıktı

Van'da jandarma kontrolünde durdurulan takside bulunan yolcunun üzerinden 52 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde, jandarmanın yol kontrolü sırasında durdurulan takside seyahat eden bir kişinin üzerinde, poşete sarılı 52 gram eroin ele geçirildi.

52 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Balaban Jandarma Asayiş kontrol noktasında, geçen araçları tek tek durdurarak arama yaptı. Bir taksideki yolcunun yapılan üst aramasında, cebinde, poşet içerisinde 52 gram eroin ele geçirildi. İsmi açıklanmayan yolcu, gözaltına alındı.





Kaynak: Ajanslar