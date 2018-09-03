Van'da 140 kilo eroin ele geçirildi: 1 kişi gözaltında

Gevaş'ta çevirilen tırdan 269 paket halinde 140 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Dün, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Gevaş İlçesinde oluşturulan uygulama noktasında 22 plaka sayılı tırı durdurdu.

269 PAKET ÇIKTI



Narkotik madde arama köpeği Şila’nın tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada; tırın depo kısmına zulalanmış 269 paket halinde toplam 140 kilo 315 gram eroin ele geçirildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



B.T. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.

"GENÇLERİMİZİ ZEHİRLEMEYE ÇALIŞANLARLA MÜCADELEYE DEVAM EDİLECEK"



Emniyet'ten yapılan açıklamada, "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir." denildi.















Kaynak: Ajanslar