Van'da 1 terörist öldürüldü 1 terörist ise yaralı olarak teslim oldu

Van Gürpınar'da PKK/KCK’lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyon sonucu çıkan çatışmada 1 terörist ölü olarak ele geçirilirken, 1 terörist ise silahıyla birlikte yaralı olarak teslim oldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca, Gürpınar ilçesi Elemeği Mahallesi kırsalında 8 Ağustos’ta Şehit Jandarma Çavuş Serdar Yeşilyurt operasyonunun icra edildiği belirtildi.

1 TERÖRİST ÖLÜ, DİĞERİ TESLİM OLDU



Açıklamada, "Söz konusu operasyon sırasında 2 bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu ile temas sağlanmış, çıkan çatışmada 1 terörist silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiş, 1 terörist ise silahıyla birlikte yaralı olarak teslim olmuştur. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir." denildi.

Kaynak: Ajanslar