Van merkezli FETÖ operasonu

Van merkezli 15 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik operasyonda 8'i muvazzaf, 4'ü eski asker 12 şüpheli gözaltına alındı.

Van merkezli 15 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün asker yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Van merkezli Isparta, Bitlis, Ankara, Manisa, İzmir, Antalya, Tokat, Balıkesir, Bingöl, Konya, Kocaeli, Kastamonu, Hakkari ve Şırnak’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Kara Kuvvetleri ve Jandarma personeli 8 muvazzaf ve 4 eski asker gözaltına alındı, ikisi muvazzaf asker 4 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA