Valizinde uyuşturucu bulunan kadını tişörtü ele verdi

Belarus'tan Polonya'ya gitmek üzere havalimanında bulunan bir kadın, polisin üzerindeki tişörtten şüphelenmesi üzerine durduruldu. Çantasından uyuşturucu madde çıkan genç kadın tutuklandı.



Belarus’un Brest kentinde eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Belarus’tan Polonya’ya gitmek üzere havalimanına gelen Rus kadın Marya Khrestina, üzerindeki tişört nedeniyle havalimanı polisi tarafından durduruldu.

VALİZİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI



26 yaşındaki kadının üzerindeki tişörtte "marihuana" sembolleri olduğunu fark eden polis, Khrestina’dan valizlerini açmasını istedi. Genç kadın polise direnmeye çalışsa da, yapılan aramalar sonucunda Khrestina’nın valizinde 1.2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

KANINDA UYUŞTURUCU MADDEYE RASTLANILDI

Khrestina’ya uygulanan testlerde de kan ve idrarında uyuşturucu madde izlerine rastlandı.

3 YIL HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAK

Rus kadın, polisler tarafından uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı. Önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkması beklenen Khrestina, 3 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

Kaynak: Ajanslar