Valizin içinde Türkiye'ye girmeye çalışan kadın yakalandı!

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, Sarp Sınır Kapısı'ndan yaya olarak Türkiye'ye geçmek isteyen Gürcistan uyruklu G.P.'nin valizinden 27 yaşındaki F.T. adlı kadın çıktı.

​Sarp Sınır Kapısı'nda görevli polisler, Türkiye'ye yaya giriş yapmak isteyen Gürcistanuyruklu G.P.'nin davranışlarından ve yanındaki büyük valizden şüphelendi.

GÖZALTINA ALINDILAR



Şüpheliyi yolcu salonuna alan polis, valizi açınca kadınla karşılaştı. Polis, kısa süren şaşkınlığın ardından G.P. ile isminin F.T. olduğu belirlenen kadını gözaltına aldı.

5 YIL GİRİŞ YASAĞI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ



Yapılan kontrollerde F.T.'nin 5 yıl süreyle Türkiye'ye giriş yasağı olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA