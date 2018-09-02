Valinin makam aracı şehit çocuğuna sünnet arabası oldu!

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, makam aracını, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün oğlu için sünnet arabası olarak tahsis etti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün (27) oğlu Haşim Yenigül (1,5) için valinin makam aracı sünnet arabası oldu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3 Eylül 2016 tarihinde şehit olan Yenigül'ün oğluna ailesi tarafından babasının ismi verildi.

Babasını hiç görmeyen ve sünneti bir süre önce yapılan Haşim için Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, makam aracının sünnet arabası yapılması ve etkinlik düzenlenmesi talimatını verdi.

İl Jandarma Komutanlığında toplanan askeri ve polis araçlarından oluşan konvoy, şehidin babası Metin Yenigül'ün Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki evine geldi.

Daha sonra Türk bayrağı ve balonlarla süslenen Vali Özkan'nın makam aracına bindirilen Haşim Yenigül ve şehidin ailesi, konvoy eşliğinde şehir turu attı.

Şehidin babası Metin Yenigül de oğlunu şehit verdiğini, torununu aynı isimle yaşatmaya çalıştığını dile getirdi.

Oğlunun şehit olduğunda gelinin hamile olduğunu anımsatan Yenigül, "Biz bu vatanı kimseye böldürmedik. Gururluyuz, onurluyuz. Ben bir şehit babası olarak evladımı şehit verdim, 10 evladım olsa bu vatana feda olsun. Oğlumu şehit verdikten sonra Allah bana bir evlat verdi. Özellikle Valimizden, askerlerimizden ve polislerimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

Sünnet programına şehit Yenigül'ün Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit düştüğü çatışmaya katılan 15 silah arkadaşı da katıldı.

Kaynak: AA