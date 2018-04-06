Valilikten FETÖ'cüler kaçtı iddiasına yalanlama

Ankara'da FETÖ davasında ara karar açıklanırken 4 FETÖ'cünün firar ettiği iddia edilmişti. Konuya ilişkin Ankara Valiliği'nden açıklama geldi.



15 Temmuz'da Ankara Kara Harp Okulu'nda yaşananlara ilişkin 5'i firari 307 kişinin yargılandığı davada tutuksuz yargılanan 4 sanığın duruşma salonundan kaçtığı iddia edilmişti. Ankara Valiliği yaptığı yazılı açıklama ile iddiayı yalanladı.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bazı basın yayın organlarında Sincan Cezaevi Kampüsünde devam eden Kara Harp Okulu Davası duruşmasında, 4 FETÖ’cü sanığın duruşma salonundan firar ettiği yönünde haberler çıkmıştır.Yapılan incelemede; herhangi bir firarın veya firar girişiminin olmadığı, tutuksuz yargılanmakta olan ve duruşma anında salonda bulunmayan 15 sanık hakkında 05 Nisan 2018 tarihinde tutuklama kararı verilerek yakalama kararı çıkarıldığı anlaşılmıştır. Haklarında tutuklama kararı verilen 15 sanığın yakalanması için çalışmalara devam edilmektedir. "







Kaynak: Ajanslar