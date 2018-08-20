Valilikten Ankara Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya ilişkin açıklama

Ankara Valiliği, ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, herhangi bir can kaybının olmadığını ifade etti.

Ankara Valiliği tarafından, saat 05.30 sıralarında ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine silahlı saldırıgerçekleştirildiği belirtildi.

CAN KAYBI YOK

Yapılan açıklamada, "Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içinden, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahıslar tarafından, ABD Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edilmiştir. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, 3 adet merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği, herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır." denildi.

Açıklamada, ekiplerin olaya ilişkin çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: Ajanslar