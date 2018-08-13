Valbuena'nın menajerinden ayrılık iddialarına yanıt geldi

Fenerbahçeli oyuncu Mathieu Valbuena'nın menajeri Jean-Pierre Bernes, ayrılık iddiaları üzerine Fransız yıldızın Fenerbahçe'de kalacağını açıkladı.

Fransa basınında yer alan haberlerde; Valbuena'nın Guigamp'a transfer olabileceği iddia edildi.

Valbuena'nın menajeri Jean-Pierre Bernes, Fransız yıldızın Guingamp'a transfer olmayacağını ve Fenerbahçe'de kalacağını açıkladı.

VALBUENA DA İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Fransız L'Equipe gazetesi, Fenerbahçe'nin Valbuena'yı satılık listesine koyduğunu ve transfer teklifi beklediğini belirtirken 33 yaşındaki futbolcu, Twitter'dan haberi paylaşarak ''Football Manager'da mı yoksa FIFA'da mı?'' cevabını vermişti.

Kaynak: Ajanslar