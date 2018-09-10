Vakıf Katılım Bankası'ndan düşük kur açıklaması

Halkbank'ın ardından Vakıf Katılım Bankası'nın da doları 4,571 liradan alıp 4,5888 liradan sattığı iddia edildi. Vakıf Katılım Bankası'ndan bu konu ile ilgili iki farklı açıklama geldi.

Halkbank sistemleri üzerinden düşük kurdan dolar satılmasıyla ilgili skandaldan sonra aynı durum bu kez Vakıf Katılım Bankası sisteminde ortaya çıktı. Bu kez Vakıf Katılım Bankası’nda dolar kurunu 4.58’e Euro'yu da 5.39'a çekti.

Geçen ay Halkbank'ın sitesine gece yarısı erişim sağlanamazken, müşteri hizmetleri numaralarından da görüşme yapılamamıştı. Halkbank'ın akıllı telefonlardaki uygulamasına da giriş yapılamamıştı. Halkbank dolar kurunu 20 dakika boyunca dolar 6.55 iken banka 3.72’den satış yapmıştı.

İNTERNET SİTESİNE UZUN SÜRE ERİŞİM SAĞLANAMADI



Aynı durum Vakıf Katılım Bankası’nda da yaşandı. Bankanın internet sitesinden kuru takip edenler, doları 4.58’den satın aldı. Bunun ortaya çıkmasının ardından Vakıf Katılım Bankası'nın sitesine uzun süre erişim sağlanamadı.BANKADAN İLK



AÇIKLAMA: GÜNCELLEME HATASI



Cumhuriyet gazetesine konuşan Vakıf Katılım Bankası yetkilisi yaptığı ilk açıklamada, "00.00 itibari ile güncelleme çalışması oldu. Mobil bankacılık üzerinden herhangi bir satış olmadı. 09.07.2018 saat 17. 25 kapanış tarihindeki kapanış kuruna aittir. Sitemizin alt yapı çalışması sürüyor" dedi.



BANKADAN İKİNCİ AÇIKLAMA: SİBER SALDIRIYA UĞRADIK



Vakıf Katılım Bankası sabaha karşı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ise, "10 Eylül 2018 tarihinde Kurumsal web sitemizde bilgilendirme amaçlı yayınlanan döviz kurlarımıza yönelik, 9 Temmuz 2018 tarihindeki kurlarımızı gösterecek şekilde bir siber saldırı düzenlenmiş, saldırı çok kısa sürede püskürtülmüştür. Bankacılık sistemlerimiz saldırdan olumsuz etkilenmemiş olup, bu sürede gerçekleşen herhang, bir döviz alım-satım işlemi de bulunmamaktadır" denildi.

Kaynak: Ajanslar