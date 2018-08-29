Vagner Love'ın akıbeti belli oldu

Bursaspor'un Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Vagner Love'un transferi için siyah beyazlı kulüple prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşen Bursaspor Başkanı Ali Ay, 35 yaşındaki deneyimli oyuncunun transferi noktasında prensip anlaşmasına vardı.

AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Yeşil beyazlı kulübün, anlaşmadaki son pürüzleri gidermesinin ardından transferi açıklaması bekleniyor. Sezon sonuna kadar Bursaspor'a kiralanacak olan Vagner Love'un siyah beyazlı kulüpten aldığı 2.2 milyon Euro'luk ücret yarı yarıya (1.1 milyon euro) karşılanacak.

Brezilyalı futbolcu ile yapılacak görüşmelerin ardından Bursaspor'un bu transferi de açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Ajanslar