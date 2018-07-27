Uzungöle'e teleferik projesinde ilk adım atıldı

Dünyaca ünlü turizm merkezi olan Uzungöl’e teleferik projesinde ilk adım atıldı. Ana istasyonu Kaçkar Dağları eteklerinde olan teleferik 3 bin 540 metre uzunluğunda olacak. Teleferik projesinin 2018 yılı Aralık ayında misafirlerini taşıması hedefleniyor.

Trabzon’un Çaykara ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve 40 yıl önce bir mısır tarlasını andıran ancak bugün dünyaca bir ünlü turizm merkezi haline gelen Uzungöl’de 2013 yılında projesi hazırlanan ancak aradan geçen 5 yıl boyunca yapımına ‘hayal’ gözüyle bakılan teleferik projesinde ilk adım atıldı.

ORMANA ZARAR VERİLMEDİ

Ana istasyonu Kaçkar Dağları’nın eteklerinde olan teleferik projesinde direklerin olacağı bölgelerde ağaç kesimi tamamlandı. 3 bin 540 metre uzunluğundaki teleferikte ormana zarar vermemek için 55 tane ağaç kesilirken, direklerin dikileceği alanlarda kazma işlemlerine başlandı. 2018 yılının Aralık ayında misafirlerini taşıması hedeflenen teleferikte 10 kişilik 40 vagon olacak.

''HAYALDİ HAKİKATE DÖNÜŞTÜ''



25 yıldır karşı tepede bulunan Garester Yaylası’na teleferik yapmaya çalıştıklarını belirten Fettahoğlu, “Ben 76 yaşımdayım bugüne kadar bu yöre için dışarıda kazandıklarımı buraya yatırdım. Bu teleferik projesi hayaldi temellerini attıktan sonra hakikate döndü” diye konuştu.

MALİYETİ 300 MİLYON TL OLACAK



Uzungöl’de yapımı süren teleferik projesinin ortaklarından Şükrü Fettahoğlu, 2013 yılında projeye başladıklarını, 2017 yılında ise projeyi onaylattıklarını dile getirerek, Aralık ayının sonuna kadar 2 istasyonu faaliyeti geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Fettahoğlu, “Bu 2 istasyon arasındaki mesafe ise 2,5 km olacak. Sonrasında kuracağımız 3. istasyonla birlikte toplam mesafe 3 bin 540 metre olacak. Yani Karadeniz’in şuandaki en uzun mesafeli teleferiğidir. Yaklaşık maliyeti 300 milyon TL civarında olacak” dedi.

Kaynak: Ajanslar