Üzülmez'in istifası istendi!

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanan maçta uzatma dakikalarında yediği 2 golle Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da yönetim teknik direktör değişikliği kararı aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanan maçta uzatma dakikalarında yediği 2 golle Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da yönetim teknik direktör değişikliği kararı aldı. Yönetim kurulu, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in istifasını istedi. Üzülmez'in istifasını yönetime sunması ve Karadeniz ekibi ile yollarını ayırması bekleniyor.

"RESMİ AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"



Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Alınan kötü sonuçlar üzerine kulübün önünün açılması adına bugün hocamızla bir araya geldik. Kendisine görev değişikliğinin kulübün yararına olacağını ilettik. Yarın kendisi bize dönüş yapacak ve biz de bunun üzerine resmi bir açıklama yayınlayacağız" ifadelerini kullandı.