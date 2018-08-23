Uzmanlardan 'ekonomi siyasete kurban edilmemeli' uyarısı!

ABD'de düzenlenen panele katılan Türk ve Amerikalı uzmanlar, son dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları ve ekonomik yaptırımlarla tırmanan gerginliğin bir an önce sona ermesi gerektiğinin altını çizdi.

ABD'de düzenlenen panele katılan Türk ve Amerikalı uzmanlar, son dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları ve ekonomik yaptırımlarla tırmanan gerginliğin bir an önce sona ermesi gerektiğinin altını çizdi.

ABD'nin başkenti Washington'da faaliyet gösteren Bahçeşehir Uluslararası Üniversitesi (BAU) ve düşünce kuruluşu Küresel Politikalar Enstitüsü (GPI) tarafından düzenlenen panele ABD Ticaret Odası Orta Doğu ve Türkiye’den Sorumlu Başkan Yardımcısı Khush Choksy, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Selman Kurt ve Amerikan-Türk Konseyi Başkanı Howard Beasey konuşmacı olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise BAU Uluslararası Üniversitesi Rektörü Sinem Vatanartıran yaptı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın da katıldığı “ABD-Türkiye İlişkilerinde Sorunlar ve Fırsatlar” başlıklı panelde konuşan uzmanlar, son dönemde ABD Başkanı Trump ile Başkan Yardımcısı Mike Pence'in açıklamaları ile tırmanan gerginliğin bir an önce sona ermesi gerektiği konusunda birleşti.

"YAPTIRIMLAR ABD'YE ZARAR VERİR"



İlk sözü alan ABD Ticaret Odasından Choksy, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere vurgu yaparak, Türkiye’de Amerikan sermayesiyle kurulan yaklaşık bin 800 şirket olduğuna dikkati çekti.

Choksy, Trump tarafından empoze edilen ekonomik yaptırımları da yorumladı ve bu tip ekonomik yaptırımların uzun vadede ülkelerin kendi ekonomik çıkarlarına zarar verdiğini söyledi.

ABD Ticaret Odası olarak yaptırımların karşısında olduklarını yineleyen Choksy, küresel müttefikleri uzaklaştıracak politikaların ABD ulusal çıkarları için olumsuz sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi.

“Siyasi sorunlar ekonomik boyuta taşındığında bambaşka siyasi sorunlara yol açabiliyor.” diye konuşan Choksy, ABD’nin uluslararası alanda yalnızlaşmaması için diyalogdan ödün verilmemesini tavsiye etti.

YAPICI DİYALOG VURGUSU



Washington Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Kurt da konuşmasında, ABD ve Türkiye arasındaki ticaretin ABD lehine bir dengede olduğunu hatırlatarak, “Serbest piyasa ekonomisinin merkezi konumundaki ABD’nin Türkiye gibi önemli bir müttefike yaptırım uygulaması ticari ilişkilerde yıkıcı etkiler yapabilir.” uyarısında bulundu.

İki ülke hükümetinin sorunlarını yapıcı ve diyaloğa dayalı diplomasi kanalları üzerinden tartışması gerektiğini söyleyen Kurt, ABD yönetiminin Türkiye’yi alternatif pazarlara iten anlayıştan bir an önce uzaklaşmasını umduklarını anlattı.

YAPTIRIMLARIN ABD'YE MALİYETİ



Amerikan-Türk Konseyi Başkanı Beasey ise ABD ve Türkiye arasındaki sorunların ekonomik olmaktan ziyade siyasi sorunlar olduğunu söyledi.

Ekonominin siyasi sorunları çözmek için sadece bir sopa olarak kullanıldığını savunan Beasey, siyasetin aradan çıkması durumunda ekonomik anlamda atılabilecek çok olumlu adımlar olduğunu anlattı.

Yaptırım krizi yüzünden yüz milyonlarca doların ABD’ye gelmediğini vurgulayan Beasey, tarafların masaya dönerek bu sorunu daha fazla derinleşmeden aşmaları gerektiğini söyledi.

Özellikle iki ülke liderine sorumluluk düştüğüne dikkat çeken Beasey, Türkiye’nin başta siyasi, askeri ve ekonomik olmak üzere her açıdan vazgeçilmez bir ABD müttefiki olduğunu hatırlattı.

Kaynak: AA